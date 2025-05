Carcere: a Secondigliano inaugurata la più grande cittadella dello sport in un istituto penitenziario italiano

Un campo da calcio, due da padel e un progetto che punta al reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo sport. È stata inaugurata oggi nella Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano (Na) la più grande cittadella dello sport mai realizzata in un carcere italiano. L’iniziativa rientra nel progetto “Rigiocare il Futuro”, promosso da Seconda Chance e Sport Senza Frontiere con il sostegno di Regione Campania, Comune di Napoli, Sport e Salute, AIA, Istituto per il Credito Sportivo e numerose aziende tra cui Entain e Ita Airways. “La popolazione detenuta sente il bisogno di muoversi, imparare, sentirsi parte di una squadra. Questo progetto offre opportunità reali di crescita e reinserimento”, ha dichiarato Giulia Russo, direttrice dell’istituto. Le attività sportive e formative partiranno da giugno. All’inaugurazione anche istituzioni, partner e atleti, tra cui Luca Toni e alcuni ex calciatori del Napoli, che hanno partecipato a partite simboliche con i detenuti. Per gli organizzatori, la cittadella rappresenta “un modello concreto di cambiamento, capace di generare effetti positivi dentro e fuori dal carcere”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /