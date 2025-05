Rosario Livatino: Catania, si presenta domani il docufilm dedicato alla sua vita e alla lotta contro i clan

A trentacinque anni dalla morte del magistrato Rosario Livatino, dichiarato beato come martire della giustizia e della fede, il 30 maggio alle 18, presso la Chiesa di Santa Chiara a Catania sarà presentato “’In Fede: Rosario Livatino’, il docufilm dedicato alla sua vita e alla lotta contro i clan della Piovra.

Prodotto da Officina della Comunicazione e Loft Produzioni per Rai Documentari, con la regia di Omar Pesenti e la sceneggiatura di Matteo Billi, il docu ripercorre le tappe fondamentali del percorso umano e professionale di Livatino, primo magistrato a indagare sulla Stidda, l’organizzazione mafiosa attiva negli anni ottanta, capace di mantenere una propria autonomia pur dialogando con Cosa Nostra.

Attraverso le testimonianze di familiari, colleghi e giornalisti che lo hanno conosciuto da vicino, il racconto si arricchisce della voce di Piero Nava, testimone oculare e di giustizia dell’omicidio, il cui gesto di straordinario coraggio lo ha costretto a vivere sotto protezione per tutta la vita.

L’opera è arricchita da ricostruzioni interpretate da Angelo Maria Sferrazza, che veste i panni del giovane giudice, e da materiali d’archivio tratti dai TG e programmi Rai dell’epoca. L’opera si inserisce in un più ampio progetto editoriale promosso dalle due case di produzione, volto a valorizzare le storie di testimoni di legalità e giustizia. Andato in onda il 4 maggio in seconda serata su RaiUno, il documentario ha registrato il 7,3% di share con una media di 972.000 spettatori e picchi di oltre un milione.

La presentazione del 30 maggio prevede la proiezione di alcuni estratti del documentario, a cui seguirà un dibattito moderato da Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio di Catania. Interverranno: Luigi Del Plavignano, direttore di Rai Documentari; Barbara Floridia, presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai; Elisabetta Sola, amministratore di Officina della Comunicazione; David Perluigi, direttore di Loft Produzioni; Omar Pesenti, regista del documentario; Sebastiano Mignemi, presidente di sezione presso il tribunale di Catania; Emiliano Abramo, presidente Comunità di Sant Egidio di Sicilia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /