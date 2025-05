Scuola: Valdobbiadene, boom di iscrizioni al Festival dell’Innovazione Scolastica

Oltre duecento scuole italiane hanno candidato le proprie esperienze didattiche per partecipare alla quinta edizione del Festival dell’Innovazione Scolastica, in programma a Valdobbiadene dal 5 al 7 settembre sul tema “Promuovere e valutare le non cognitive skills”. Un dato straordinario, si legge in una nota dei promotori – un gruppo di dirigenti scolastici ed esperti con il sostegno delle principali istituzioni educative italiane – che segna un aumento del 150% rispetto allo scorso anno, quando le candidature furono circa ottanta. “Il tema di questa edizione – commenta il presidente del festival, Alberto Raffaelli – ha intercettato un bisogno profondo del mondo educativo: affrontare con serietà e strumenti concreti le dimensioni trasversali della crescita degli studenti, come empatia, resilienza, senso di responsabilità, pensiero critico e capacità di collaborazione. Competenze fondamentali per la formazione integrale della persona e per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole”. Il Festival si svolge con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Valdobbiadene, Indire, Invalsi e altri partner istituzionali, culturali, imprenditoriali e del mondo della comunicazione. Tutte le informazioni sul sito: www.festivalinnovazionescolastica.it

