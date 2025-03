Ragazzi e giovani: Prato, Save the Children e Comune firmano la concessione per la realizzazione dell’hub di Innovazione sociale MacroZero

Al via oggi, con la firma della concessione amministrativa da parte del Comune di Prato a Save the Children, il progetto per la costruzione dell’hub di Innovazione sociale MacroZero all’interno dell’ex mercato metropolitano di via Giordano.

MacroZero sarà un luogo di incontro, sviluppo e partecipazione attiva dedicato ai bambini, gli adolescenti e giovani adulti con opportunità educative e formative, servizi di prossimità territoriale per le famiglie, di mediazione sociale, per il benessere psicosociale e di supporto alla genitorialità, uno spazio polifunzionale per laboratori, mostre, attività educative di cittadinanza attiva e molto altro. Sarà, inoltre, la sede del Comitato permanente dei giovani del Macrolotto Zero. Tutte le attività saranno realizzate in co-progettazione con il Comune di Prato, i giovani e le giovani del Comitato permanente e le diverse realtà territoriali anche del mondo del privato.

Lo spazio rigenerato dal Comune di Prato – dove Save the Children realizzerà lavori di riqualificazione per essere destinato alla funzione sociale – è stato concesso a seguito di evidenza pubblica a Save the Children per cinque anni.

L’hub di Innovazione sociale MacroZero s’inserisce nel più ampio programma di innovazione sociale promosso da Save the Children “Qui, un quartiere per crescere”, che, in cinque città italiane con carenza di servizi e opportunità per i minori e in un arco temporale di nove anni, ha l’obiettivo di migliorare concretamente il contesto di vita di bambini e adolescenti, attivando processi di trasformazione e costruendo o rafforzando le alleanze sul territorio per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, creando comunità inclusive e sostenibili.

“MacroZero Hub sarà un punto di riferimento per i bambini, le bambine e gli adolescenti e per la comunità in cui sperimentare nuovi modi di collaborare per migliorare il contesto di vita dei giovani con un piano condiviso e plurale, lavorando insieme per creare uno spazio sicuro e ricco di opportunità e fare spazio alla crescita. Mettiamo al centro anzitutto le ragazze e ragazzi che ci accompagnano nella costruzione di questo percorso e diventano loro stessi i veri agenti del cambiamento del territorio in cui vivono”, dichiara Annapaola Specchio, responsabile innovazione sociale di Save the Children.

Il quartiere Macrolotto Zero di Prato è uno dei più giovani della città, con 2.783 bambini e adolescenti fino ai 17 anni, il 25% circa dei residenti che ha meno di 20 anni e il 53,6% sotto i 40 anni (rispetto ai 19% e 42% dei residenti totali della città). Gli studenti che frequentano le scuole del quartiere tendono ad avere difficoltà nei percorsi scolastici, anche a causa delle barriere linguistiche, e quasi il 16% degli studenti è in ritardo negli studi. Le ragazze e i ragazzi che vivono o lavorano nel quartiere Macrolotto Zero chiedono spazi di aggregazione e di incontro, luoghi di cultura e per attività sportive, spazi sicuri.

Il MacroZero Hub sarà un punto di riferimento per le attività del Piano di sviluppo per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza, elaborato, su proposta di Save the Children, da ragazzi e ragazze del Comitato permanente del Macrolotto Zero, organizzazioni civiche, educatori, docenti, operatori sociali e sanitari, ricercatori, volontari che vivono o lavorano nel quartiere, insieme al Comune di Prato, con l’obiettivo di migliorare concretamente il contesto di vita di bambini e adolescenti.

Save the Children è presente a Prato dal 2018 con un Punto Luce.

