Giubileo ammalati e mondo della sanità: Ministero Salute, sabato a Roma l’evento “Il valore del dono e della solidarietà”

In occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, il Ministero della Salute promuove l’evento “Il valore del dono e della solidarietà” in programma sabato 5 aprile alle ore 16 in piazza di Spagna.

Intervengono Orazio Schillaci, ministro della Salute, mons. Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

La donazione del sangue e degli organi sono i temi scelti dal Ministero della Salute per celebrare il Giubileo degli ammalati, all’insegna della valorizzazione della cultura del dono e della solidarietà verso il prossimo.

Dopo gli interventi istituzionali, professionisti sanitari, pazienti e donatori porteranno la testimonianza delle proprie esperienze e a partire dalle ore 14 saranno aperti i punti informativi sulla donazione del sangue.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /