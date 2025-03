Natalità: Venditti (Forum famiglie Calabria), “il tasso in regione è stato del 6,9%, con un saldo tra nascite e decessi di -4,4”

“Preoccupa il quadro delineato dall’Istat nel rapporto ‘Indicatori demografici anno 2024’ dal quale emerge, a livello nazionale un calo demografico delle nascite, pari al -2,6%. Il tasso di natalità in Calabria è stato del 6,9 mentre quello di mortalità dell’11,3 con un saldo naturale (nascite/decessi) di -4,4. I nati in Calabria nel 2024 sono stati 12.700, nel 2023 erano stati 13.282 e nel 2022 13.451. In calo anche il numero medio di figli per donna, stimato dall’Istat per il 2024 in 1,18 a livello nazionale in Calabria 1,25 e siamo ai minimi storici. L’età delle neomamme a livello nazionale è del 32,6 in Calabria 32,4 media delle partorienti è di 32,4 anni, Con 1,18 figli per donna nel 2024 il tasso di fecondità è ai minimi storici. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, continua a essere fortemente negativo (-8.034)”. La denuncia viene da Claudio Venditti, presidente del Forum famiglie della Calabria. “Mi faccio portavoce – aggiunge – nel chiedere una Conferenza regionale sulla famiglia. Cresce ancora anche il numero di italiani che lasciano il Belpaese. Nel 2024 sono stati 156mila, un +36,5% con un impatto significativo per la Calabria gravata anche dal fenomeno delle migrazioni interne: -8.376. La popolazione residente in Calabria al 1° gennaio 2025 è di 1.838.568 di cui circa 106mila di nazionalità straniera. Occorre cambiare cultura e supportare la famiglia come soggetto sociale che è capace di generare benessere per tutto il Paese”.

