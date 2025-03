Diocesi: Prato, ostensione straordinaria della Sacra Cintola di Maria

L’ultima ostensione straordinaria della Sacra Cintola è stata officiata cinque anni fa, il 19 marzo 2020, in piena pandemia, per affidare la città di Prato a Maria in un periodo così difficile e incerto. Ieri la preziosa reliquia simbolo civile e religioso della comunità pratese, è stata mostrata in occasione del Capodanno dell’Annunciazione, la festa istituita dal Consiglio regionale per commemorare il tradizionale Capodanno toscano, che fino al 1749 cadeva il 25 marzo in concomitanza con la festa dell’Annunciazione, a nove mesi dal giorno di Natale.

Come vuole il secolare rito, la Sacra Cintola è stata esposta alla venerazione dal vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, per tre volte dal pulpito realizzato da Donatello sulla facciata esterna della cattedrale e per tre volte dal balcone interno, detto del Ghirlandaio. Ogni volta che la reliquia mariana viene estratta dallo scrigno posto sotto l’altare della Cappella a lei dedicata, deve essere redatto un documento alla presenza di alcuni testimoni. Per questa occasione erano presenti la sindaca Ilaria Bugetti, il presidente della Regione, Eugenio Giani, la presidente del Comitato regionale per le rievocazioni storiche della Toscana, Roberta Benini, Tiziana Giagnoni, rappresentante del Comitato storico dei Gruppi di rievocazione della provincia di Prato, e Bertilla Venco, storica volontaria del Centro di Aiuto alla vita di Prato, che nell’Annunciazione e nel sì di Maria alla vita, ha la propria patrona.

In piazza Duomo, con lo sguardo rivolto verso il pulpito di Donatello, i mille figuranti che hanno partecipato al Corteggio dei gruppi di rievocazione storica provenienti da tutti la Toscana. Lungo le strade del centro storico sono stati tanti i pratesi che hanno partecipato alla manifestazione. “Attraverso questa ostensione straordinaria del sacro cingolo chiediamo a Maria, che rappresenta la scintilla iniziale, – ha detto il vescovo Nerbini sul sagrato della cattedrale prima di officiare il rito – di aiutarci ad essere autentici e creativi, ricchi ma non chiusi nel passato proiettati invece verso il futuro”.

