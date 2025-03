Ecologia integrale: Greenaccord e Auxilium, il 5 aprile a Santa Marinella la seconda giornata di “Custodi del Giardino”. Sarà dedicata a parchi e riserve naturali

È ripartito per il terzo anno, il percorso di ecologia integrale offerto dall’associazione culturale Greenaccord insieme alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, di Roma, in collaborazione con le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Le giornate di formazione si svolgono di sabato mattina, dalle 9 alle 13, fra marzo e maggio, sempre introdotte da Linda Pocher. Sono accreditate all’Ordine dei giornalisti come formazione professionale continua, pertanto ciascuna giornata dà diritto a quattro crediti. Iscrizioni in piattaforma Formazione giornalisti.

Dopo il primo appuntamento, il 1° marzo, nel quale sono stati analizzati i temi dell’economia, della solidarietà e della sostenibilità, la seconda giornata si terrà il 5 aprile al Castello di Santa Severa (SS1 via Aurelia, km 52,600) a Santa Marinella (Roma).

Il secondo appuntamento tratterà di “Parchi e riserve naturali a servizio della comunità”. Vedrà il saluto di Emanuela Chiang, referente per la Custodia del Creato della diocesi di Porto-Santa Rufina. Si susseguiranno, poi, gli interventi di Corrado Battisti, responsabile del Monumento naturale di Torre Flavia (“Parchi e riserve naturali e di socialità: valori, minacce, risoluzioni”); Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (“I parchi naturali: patrimonio naturale e attività umane”); Diego Mantero della Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, geodiversità e monumenti naturali (“Le aree protette del Lazio”); Silvia De Michelis, biologa (“Studiare la fauna selvatica: un’esperienza di ricerca”); Antonio Brunori, dottore forestale e giornalista ambientale (“Vivere la natura per il benessere personale”). Modera Christiana Ruggeri, giornalista della Rai e vice presidente Greenaccord.

