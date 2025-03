Diocesi: Como, il 4 aprile inaugurazione dei lavori di restauro del santuario di Gallivaggio. Al via una raccolta fondi

(Foto diocesi di Como)

Dopo la frana del 29 maggio 2018 e l’importante intervento di messa in sicurezza del versante montano sovrastante, il restauro del santuario di Gallivaggio entra nella fase operativa. Venerdì 4 aprile, ai piedi del santuario, dalle 11si terrà l’inaugurazione dei lavori con un momento

riservato a stampa, autorità e istituzioni. A promuoverlo è la Commissione diocesana per il santuario, alla presenza dei referenti della diocesi di Como, delle istituzioni regionali e locali e dei tecnici coinvolti nel progetto. L’incontro, viene spiegato in un comunicato, sarà l’occasione per illustrare il piano di restauro e le prossime fasi operative dell’intervento. Interverranno don Andrea Straffi, responsabile dell’Ufficio Arte sacra della diocesi, l’ing. Virgilio Scalco e l’arch. Mauro De Giovanni della Direzione lavori, e l’arch. Donata Cherido, responsabile dell’impresa esecutrice. Porteranno i saluti don Andrea Caelli, arciprete di Chiavenna, Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, montagna e Piccoli Comuni, Severino De Stefani, sindaco di San Giacomo Filippo, Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio, Davide Trussoni, presidente della Comunità Montana, e Marco Dell’Acqua, presidente di Fondazione Pro Valtellina. Saranno inoltre presenti i rappresentanti della diocesi di Como, della Sovrintendenza, delle istituzioni locali, tra cui sindaci e amministratori dei comuni limitrofi, e di Pro Valtellina.

Il restauro, della durata stimata di 24 mesi, prevede il consolidamento strutturale, il rifacimento delle coperture, il restauro degli affreschi seicenteschi e il ripristino degli impianti, per un totale di oltre 4 milioni e 635mila euro. L’intervento è finanziato da Regione Lombardia (per 2 milioni di euro) e Provincia di Sondrio (1 milione e 635mila euro). L’inaugurazione del 4 aprile – viene sottolineato – è il primo traguardo di un progetto condiviso, possibile grazie all’impegno congiunto di istituzioni, tecnici e cittadini. Per completare il restauro degli interni e restituire il santuario alla sua piena fruibilità e bellezza resta ancora da raccogliere 1 milione di euro. Con il Fondo per il santuario di

Gallivaggio, è possibile donare in modo trasparente e sicuro, beneficiando delle detrazioni fiscali previste dalla legge.