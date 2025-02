Natalità: Fondazione, a Torino mercoledì la prima tappa per il 2025. Al centro i giovani

C’è ancora spazio per i giovani in Italia? Perché è importante che tutta la comunità affronti insieme la sfida della natalità? Sono le domande di sfondo della prima tappa del 2025 del “Tour della natalità” ideato dalla Fondazione per la natalità per fare squadra su un tema cruciale per il futuro del Paese e affrontare la sfida demografica insieme alle Istituzioni locali.

Dopo gli appuntamenti a Bologna, Ancona, Roma, Palermo e Milano nel 2024, il tour riparte dal Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino, mercoledì 5 febbraio, alle ore 9.30, presso la Sala Feste di Palazzo Madama del capoluogo piemontese.

La giornata si apre con l’introduzione di Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e ideatore degli Stati generali della natalità, il più importante evento annuale italiano dedicato alla demografia, seguono gli interventi di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Franco Parasassi, presidente della Fondazione Roma, Roberto Gontero, presidente del Forum Famiglie Piemonte.

Si parla poi di “Natalità: una sfida per l’intera comunità” con Michela Favaro, vicesindaca di Torino con delega alle Politiche per le famiglie.

Al centro degli interventi ci saranno in particolare i giovani, che avranno l’opportunità di essere protagonisti raccontando sogni e paure per il futuro. Di giovani parleranno anche Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi di Milano, intervistato da Gigi De Palo, e Marco Ferrando, vicedirettore di Avvenire, Barbara Graffino, presidente del Gruppo Giovani Industriali di Torino, Marco Piccolo, ceo presso la Reynaldi Sr, Chiara Pronzato, demografa dell’Università di Torino, protagonisti del panel successivo, “C’è ancora spazio per i giovani in Italia”, insieme ad alcuni startupper.

La mattinata si conclude con l’intervento del comico torinese Gianpiero Perone, che farà riflettere sorridendo sul tema della famiglia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /