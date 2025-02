Figlie della Carità: Cagliari, oggi giornata di celebrazioni per ricordare il 17° anniversario della beatificazione di suor Giuseppina Nicoli

Una giornata di celebrazioni religiose per ricordare oggi, a Cagliari, nella cappella dell’Immacolata dell’Asilo della Marina, il 17° anniversario della beatificazione di suor Giuseppina Nicoli, la Figlia della Carità che ha vissuto in Sardegna gran parte della sua vocazione, al servizio dei poveri e degli orfani di Cagliari e Sassari. La prima messa alle 7,30 per le suore presieduta da don Jean Pierre Mbala Lufu. La seconda nel primo pomeriggio con i volontari della Caritas diocesana, di cui suor Nicoli è patrona, guidati dal direttore, don Marco Lai, anche parroco dell’antico quartiere prospiciente il porto del capoluogo. La terza messa alle 18 per i soci e benefattori del volontariato vincenziano e i “marianelli”, figli e nipoti dei “monelli di Maria”, che la suora vincenziana aveva salvato dai pericoli della strada e avviato alla scuola e al lavoro sicuro.

Suor Nicoli, nata nel 1863 a Casatisma (Pavia), ha segnato con la sua opera la vita cristiana e sociale della città di Cagliari tra il 1914 e il 1924, il decennio in cui ha guidato l’Asilo Marina, diventato una vera e propria “Centrale della Carità” che, dal più povero dei quartieri della città, si sarebbe poi propagata e ingrandita fin nelle periferie più dimenticate di Cagliari.

Da beata – ma si comincia a pregare per la sua canonizzazione – prevalentemente conosciuta nel sud dell’isola, suor Nicoli è gradualmente diventata patrimonio della Chiesa sarda, grazie alle iniziative delle Figlie della Carità, che ne diffondono la venerazione in altri Stati d’Europa e nelle missioni vincenziane nel mondo. Lo scorso dicembre a Cagliari si sono svolte una serie di manifestazioni civili e religiose per ricordare il 100° anniversario della morte avvenuta il 31 dicembre 1924.

