Migrazioni: vescovi di Sicilia a Lampedusa per ascoltare i migranti presenti sull’isola

Si riunirà a Lampedusa, dal 6 al 9 febbraio, la Commissione dell’Ufficio regionale per le Migrazioni della Conferenza episcopale Siciliana, assieme al vescovo delegato, mons. Corrado Lorefice. Lo riferisce il settimanale diocesano dell’arcidiocesi di Agrigento, L’Amico del Popolo.

Ad accogliere la commissione sull’isola ci saranno il vicario generale dell’arcidiocesi di Agrigento don Giuseppe Cumbo, il direttore dell’Ufficio Migrantes dell’arcidiocesi di Agrigento e membro della commissione, don Aldo Sciabbarrasi e il parroco di Lampedusa don Carmelo Rizzo. Le giornate saranno scandite da diversi incontri e visite a luoghi significativi, per promuovere lo studio e la riflessione sulle migrazioni forzate e sulla realtà dell’isola di Lampedusa, punto di passaggio per i migranti che si muovono lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nelle stesse giornate la Commissione si metterà in ascolto dei migranti ancora presenti sull’isola per raccogliere le loro testimonianze.

La commissione incontrerà anche i docenti e gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “Luigi Pirandello” e l’8 febbraio vivrà un momento di preghiera e riflessione nei luoghi simbolo dell’isola, tra cui la Porta d’Europa e il Molo Favaloro. Domenica 9 febbraio, la commissione concluderà la sua esperienza con la visita al santuario della Madonna di Porto Salvo, al cimitero, e con la celebrazione eucaristica in parrocchia.

