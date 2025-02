Sovvenire: Calabria, un convegno su “Un Prete libero per una Chiesa povera” per seminaristi e giovani sacerdoti

“Un Prete libero per una Chiesa povera”. Questo il tema di un incontro di formazione per seminaristi e giovani sacerdoti della Calabria che si svolgerà il 7 e 8 marzo presso il Seminario Regionale San Pio X di Catanzaro su iniziativa della Commissione Sovvenire della Conferenza Episcopale Calabra ed ha l’obiettivo di approfondire il tema del sostentamento economico della Chiesa e della gestione delle risorse al servizio del Vangelo. L’iniziativa nasce dall’esigenza – si legge in una nota – di formare i futuri presbiteri alla consapevolezza delle responsabilità derivanti dagli aspetti economici ed amministrativi del loro futuro ministero sacerdotale, tenendo presente anche il valore della corresponsabilità dei fedeli. Come evidenziato da mons. Stefano Rega, vescovo di San Marco Argentano-Scalea e delegato del Sovvenire, nella lettera di invito, questo incontro rappresenta “un’opportunità unica per i nostri giovani sacerdoti e seminaristi affinché possano comprendere come la Chiesa sia chiamata a sostenersi in maniera trasparente e condivisa, senza mai distogliere lo sguardo dalla sua missione evangelizzatrice”. Il presule esprime il desiderio che “tutti i seminaristi e i giovani sacerdoti possano cogliere questa occasione di formazione, così da acquisire maggiore consapevolezza sulle dinamiche economiche della Chiesa e sul loro ruolo fondamentale nella promozione di un sostegno responsabile e partecipato”. Le due giornate saranno scandite da momenti di ascolto, riflessione e laboratori pastorali. Il 7 marzo, dopo l’accoglienza prevista nel pomeriggio, i lavori si apriranno con i saluti di don Mario Spinocchio, Rettore del Seminario San Pio X di Catanzaro, seguiti dall’intervento di mons. Stefano Rega, che introdurrà i temi dell’incontro. Seguiranno gli interventi di don Claudio Francesconi, economo della Cei, che parlerà della gestione delle risorse della Chiesa a servizio del Vangelo, e Claudio Malizia, Direttore Generale dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero, che illustrerà il funzionamento del sistema di sostentamento del clero. La giornata si concluderà con una riflessione sul ruolo centrale dei presbiteri e delle comunità nel sostegno economico della Chiesa, a cura di Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio Promozione Sostegno Economico della Cei. L’8 marzo si aprirà con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace. A seguire, tre videomessaggi sul tema del sostegno economico della Chiesa cattolica, con gli interventi di mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Cei, su “L’attuale sistema di sostegno economico alla Chiesa in Italia alla luce della riforma concordataria”; mons. Erio Castellucci, Vice Presidente della Cei, su “Una Chiesa Povera per i poveri. Un prete libero per servire”; mons. Domenico Pompili, Presidente della Commissione Episcopale Cultura e Comunicazioni Sociali, su “Il Sovvenire. Le parole chiave per una comunicazione di valore”

A seguire, i partecipanti prenderanno parte ai laboratori pastorali, che verranno presentati ufficialmente prima della chiusura dell’incontro.

