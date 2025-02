Giubileo 2025: Mileto, a Soriano Calabro la Giornata dedicata gli artisti e al mondo dello spettacolo

“Un’importante occasione per riflettere sul ruolo dell’arte e dello spettacolo come strumenti di crescita spirituale e dialogo culturale” per “riscoprire il valore profondo dell’arte come veicolo di speranza e di bellezza condivisa”. Così la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea presenta la Giornata Giubilare diocesana dedicata agli artisti e al mondo dello spettacolo che si svolgerà il prossimo 15 e 16 febbraio a Soriano Calabro su iniziativa della diocesi in collaborazione con il Comune di Soriano Calabro, il Polo Museale di San Domenico, la Parrocchia di San Martino e i Padri Domenicani. Un “momento di grande valore culturale e spirituale, volto a celebrare l’arte come linguaggio di speranza e come strumento di dialogo tra fede, cultura e società”. La due giorni si aprirà con l’inaugurazione della mostra d’arte presso il Polo Museale di San Domenico, che raccoglie oltre cento opere di pittura e scultura, realizzate da artisti provenienti da tutta la provincia. Accanto alla sezione visiva, uno spazio speciale sarà dedicato alla poesia e alla letteratura, con la partecipazione di scrittori e poeti del territorio vibonese. Alle ore 15.30 l’apertura del Percorso dell’Arte e dello Spettacolo presso il Polo Museale di San Domenico, alla presenza del vescovo mons. Attilio Nostro. Nel pomeriggio, presso la Parrocchia di San Martino, i ragazzi delle scuole di Soriano assisteranno alla proiezione del cortometraggio “Aldilà del mare”. Al termine, avranno l’opportunità di dialogare con il cast del film e con l’attore vibonese Costantino Comito, approfondendo temi di grande rilevanza sociale come la speranza nei viaggi difficili e il drammatico fenomeno del traffico di organi. La giornata di domenica 16 febbraio inizierà con un momento di accoglienza e preghiera presso la Parrocchia di San Martino, arricchito dall’accompagnamento musicale del Conservatorio di Vibo Valentia. Alle ore 10 un incontro con gli artisti sul tema “L’arte come linguaggio di speranza“, con la partecipazione di Stefania Mancuso, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Nazionale di Reggio Calabria. Successivamente, un cammino meditativo con la lettura di passi tratti dalle lettere di Papa Francesco agli artisti e poi la Santa Messa, che sarà celebrata alle ore 11.30 da mons. Nostro.

