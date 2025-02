Diocesi: Acireale, ieri dibattito su sport e valori cristiani. Don Meacci (CSI nazionale), “educare con lo Sport, una sfida per le nuove generazioni”

Acireale ha ospitato giovedì 13 febbraio un duplice appuntamento di rilievo nazionale, che ha visto protagonisti la diocesi ed il Csi di Acireale, insieme al Rotary Club acese. Nella mattinata si è svolto il Seminario Regionale degli Assistenti CSI Sicilia, rivolto ai presidenti territoriali del CSI siciliano, agli assistenti e ai coordinatori dell’area formativa. L’incontro, svoltosi nei locali della chiesa di San Biagio, ha approfondito il tema “Prospettive e rapporti tra CSI e Chiesa in Sicilia”, sotto la guida dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale, don Luca Meacci. Nel tardo pomeriggio, don Meacci è stato ospite anche dell’appuntamento mensile “Liberi di pensare”, un format culturale voluto dal vescovo Antonino Raspanti. L’evento ha registrato una significativa partecipazione di pubblico. Ad aprire l’incontro sono stati Alessio Paradiso, presidente del CSI di Acireale, e don Egidio Vecchio, assistente ecclesiastico locale. Ha introdotto i lavori il giornalista Gaetano Rizzo, presidente del Rotary Club di Acireale che così ha esordito: “Lo sport, vissuto con spirito cristiano, diventa uno strumento straordinario di crescita personale e comunitaria”. La moderazione è stata affidata a don Arturo Grasso, giornalista e direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi e della CESi. Il tema trattato, “Atleti di speranza: lo sport e la fede nella crescita dell’uomo”, ha suscitato un vivace dibattito e profonde riflessioni. Nel suo intervento, don Meacci ha sottolineato il valore educativo dello sport, affermando: “L’educatore sportivo, nel suo ministero, mette al centro la persona, considerando lo sport non come un semplice spettacolo, ma come un’opportunità di formazione integrale”. A chiudere l’incontro è stato Salvo Raffa, presidente uscente del CSI di Acireale: “Attraverso l’impegno, la disciplina e il rispetto dell’altro, possiamo testimoniare concretamente i valori del Vangelo, contribuendo alla formazione di uomini e donne capaci di costruire una società più giusta e solidale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /