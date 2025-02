Cattolici e politica: Russo (Rete di Trieste), “insieme anche senza fare un partito”

“Vogliamo dimostrare che i cattolici in politica sanno stare insieme anche senza fare un partito. Vogliamo contribuire ad un movimento collettivo politico, culturale, valoriale che possa essere punto di riferimento per nuove vocazioni che speriamo emergano. Vogliamo raccontare che anche la politica può essere servizio. Oggi gli italiani non ci credono se glielo diciamo, dobbiamo testimoniarlo”. Lo ha affermato oggi pomeriggio Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, intervenendo alla costituente “La rete di Trieste. (Perfino) più di un partito” in svolgimento al Th Hotel Carpegna di Roma.

“Vogliamo provare ad essere una voce, anche scomoda, che parli anche a nome di chi oggi voce non ha”, ha proseguito, sottolineando che “vogliamo provare a metterci in ascolto dei bisogni del Paese con gratuità, riannodando i fili della credibilità della politica”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /