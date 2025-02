Papa Francesco: annullati gli impegni per i prossimi tre giorni

Annullati gli impegni del Papa per i prossimi tre giorni. “A seguito del ricovero di Papa Francesco, l’udienza giubilare di domani, 15 febbraio, è stata annullata”, comunica la Sala Stampa della Santa Sede. “La santa messa in occasione del Giubileo degli artisti e del mondo della cultura, in programma domenica 16 febbraio, sarà presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, mentre l’incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, è stato annullato a causa dell’impossibilità del Papa a parteciparvi”.

