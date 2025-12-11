Salute: Roma, domani il convegno “Singolarità, tecnologia e AI verso malattia zero – Un manifesto per un think tank”

Domani, venerdì 12 dicembre, a partire dalle ore 17, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa 1 a Roma, si terrà il convegno dal titolo “Singolarità, tecnologia e AI verso malattia zero – Un manifesto per un think tank”, promosso dall’Istituto di Terapia cognitivo-interpersonale (itci) con la direzione scientifica della Asl Rieti e il patrocinio del Ministero della Salute.

Sono previsti i saluti istituzionali del ministro della Salute, Orazio Schillaci, del presidente della Conferenza episcopale toscana, card. Augusto Paolo Lojudice, del vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, Luciano Ciocchetti, e dell’assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

A seguire, Tonino Cantelmi, professore associato di psicopatologia dell’Università Gregoriana di Roma e presidente dell’Itci, e Angelo Barbato, direttore sanitario dell’Asl Rieti, presenteranno il manifesto “Singolarità tecnologica verso malattia zero”.

Infine, si terrà una tavola rotonda sul tema “L’Intelligenza artificiale e il futuro della sanità tra opportunità e minacce”, alla quale prenderanno parte Consuelo del Balzo, componente del Consiglio direttivo dell’Autorità nazionale anticorruzione; Gino Scaccia, ordinario di Diritto costituzionale e capo del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Giorgio Guariglia, comandante della Scuola Interforze per la Difesa Nbc; Giuseppe Quintavalle, direttore generale dell’Asl Roma 1; Fabrizio d’Alba, presidente di Federsanità e direttore generale del Policlinico Umberto I; Cristiano Camponi, direttore generale dell’Inmp; Gabriella Nasi, direttore sanitario dell’Ospedale Cristo Re.

Il convegno riconosce crediti Ecm per le professioni sanitarie e crediti Coa per avvocati del Foro di Roma.

