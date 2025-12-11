Povertà educativa: Napoli, inaugurato il centro “Le Muse” a Piazza Mercato

(Foto L'Altra Napoli)

Educazione, creatività e inclusione sociale. È stato inaugurato ieri a Napoli “Le Muse”, il nuovo centro educativo polifunzionale promosso da Altra Napoli EF in collaborazione con Assogioca (Associazione Gioventù cattolica), l’Istituto scolastico Campo del Moricino di Napoli, l’Associazione Sanitansamble EF e l’Associazione Il Cielo Itinerante.

Situato in Piazza Mercato, “Le Muse” nasce come spazio dedicato allo studio, al gioco e alla socialità, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica. Nel solo anno scolastico 2023-2024, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Prefettura, sono stati 3.340 i minori che hanno abbandonato la scuola nell’area metropolitana di Napoli.

“Le Muse” ha anche l’obiettivo di stimolare la rinascita di un quartiere dalla storia secolare ma segnato da forti fragilità economiche e sociali. Il nuovo centro educativo, della dimensione di circa 300 mq, sorge all’interno di una filiale dismessa da Bnl Bnp Paribas, che l’istituto bancario ha scelto di destinare a finalità sociali.

Altra Napoli ha raccolto da istituzioni e aziende private circa 1 milione di euro, da destinare alla ristrutturazione degli spazi e al sostentamento delle attività sociali che si svolgeranno all’interno del centro “Le Muse” per i primi 4 anni.

Per la prima infanzia (0-6 anni), sono previsti attività ludico-educative e percorsi di supporto alla genitorialità e momenti di incontro con le famiglie. Per bambini e ragazzi (6-16 anni), doposcuola e laboratori pomeridiani; “angoli” tematici dedicati alla lettura, al digitale, alle arti e allo sport; corsi di alfabetizzazione informatica; percorsi Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica); spazi di aggregazione, orientamento scolastico e al lavoro; attività musicali, laboratori creativi e audiovisivi.

Le attività saranno gestite da Assogioca e da Sanitansamble, realtà già partner di Altra Napoli in altri progetti realizzati nel Rione Sanità e nel quartiere Forcella. Particolare importanza riveste la collaborazione con l’Istituto scolastico Campo del Moricino, che garantirà un collegamento diretto con i minori maggiormente a rischio di dispersione scolastica, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento.

“Inauguriamo oggi- dice Ernesto Albanese, presidente di Altra Napoli – un nuovo polo educativo che offre spazi e attività per la crescita dei giovani di questo territorio. Negli ultimi 20 anni, Altra Napoli ha investito circa 15 milioni di euro in progetti dedicati a bambini e ragazzi, sostenendo la loro educazione e l’inserimento nel mondo del lavoro”.

“La nascita del nuovo presidio educativo Le Muse nella storica sede di piazza del Mercato a Napoli – sottolinea il presidente di Con i Bambini, Marco Rossi-Doria – rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dell’offerta educativa e culturale rivolta a bambini e giovani. Come Con i Bambini, riteniamo fondamentale sostenere iniziative capaci di offrire opportunità concrete, contrastare le disuguaglianze e promuovere la partecipazione attiva e apprendimento precoce per tutti in alleanza con le scuole delle nuove generazioni. ‘Le Muse’ è il risultato di un impegno condiviso tra istituzioni, terzo settore e comunità locali, che hanno saputo cooperare in modo efficace per costruire uno spazio aperto, inclusivo e generativo. È un investimento sul futuro del territorio e sulle sue energie più giovani”.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di Con i Bambini, Fondazione Cdp, Fondazione Peppino Vismara, Enel Cuore, Fondazione Grimaldi, Poste Italiane, Fondazione Bnl, Eni, Fondazione L’Albero della Vita, Automobili Lamborghini Spa, Ardian Foundation, Agaton, Ikea Napoli Afragola, Hisense, Siram Veolia, Mondo Giochi.