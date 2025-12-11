Diocesi: Civitanova Marche, dal 12 dicembre il ciclo di incontri con Daniele Mencarelli su fragilità come possibilità educativa

(Foto diocesi Fermo)

Prende il via domani sera, venerdì 12 dicembre, alle ore 21,15, nel Teatro Conti di Civitanova Marche, il ciclo di incontri “Trame di fragilità: dal limite alla possibilità educativa”, promosso dal Coordinamento oratori fermani e dall’Ufficio tutela minori dell’arcidiocesi di Fermo, in collaborazione con diversi Uffici pastorali. L’appuntamento inaugurale sarà guidato dallo scrittore e poeta Daniele Mencarelli, autore de “La casa degli sguardi” e di “Tutto chiede salvezza”, opera da cui è stata tratta una serie televisiva particolarmente seguita dai giovani. La serata apre un percorso pensato per offrire occasioni di confronto sulle dinamiche che attraversano la relazione educativa, mettendo al centro la fragilità come spazio generativo. L’iniziativa nasce dal desiderio di sostenere educatori, animatori, genitori e operatori pastorali nel compito di accompagnare i ragazzi nel loro cammino di crescita, valorizzando sia i limiti sia le potenzialità che emergono negli incontri quotidiani. Nei diversi appuntamenti, il ciclo cercherà di illuminare il ruolo dell’adulto come guida consapevole, capace di presenza, ascolto e responsabilità all’interno dei contesti educativi. La fragilità, lungi dall’essere un ostacolo, diventa così occasione per ripensare le relazioni e l’impegno educativo alla luce di uno sguardo umano e spirituale più profondo. Il percorso rappresenta un’opportunità per tutta la comunità educativa del territorio, chiamata a riscoprire il valore di legami autentici e a rinnovare la propria missione nel sostenere le nuove generazioni, soprattutto nei passaggi più delicati della loro crescita.