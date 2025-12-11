Consultori familiari: Cremona, oggi il vescovo Napolioni ai 50 anni dell’Ucipem con un evento sui bisogni delle famiglie e le risposte del servizio socio-sanitario

Oggi, alle 14.45, il Consultorio Ucipem di Cremona festeggerà i cinquant’anni con un evento speciale presso la sede di via Milano 5/C. Sarà un’occasione non solo di celebrazione, ma anche di riflessione sul ruolo che il Consultorio ha svolto e continua a svolgere per le famiglie e la comunità.

Fondato nel 1974, il Consultorio ha saputo crescere e rinnovarsi, diventando un punto di riferimento riconosciuto dalla Regione Lombardia e inserito nel sistema pubblico socio-sanitario. Nel corso degli anni ha ampliato le proprie attività: consulenze individuali e di coppia, prestazioni sanitarie, percorsi di formazione e prevenzione nelle scuole e negli oratori, interventi contro il bullismo e progetti di educazione affettiva e relazionale. Particolare attenzione è rivolta al percorso nascita e ai primi anni di vita, con il supporto di ginecologi, ostetriche, psicologi ed educatori, in un approccio integrato che unisce competenze sanitarie ed educative.

L’evento dell’11 dicembre si aprirà con il saluto del vescovo di Cremona Antonio Napolioni, a sottolineare l’importanza del Consultorio nella vita diocesana. Seguiranno gli interventi di Francesco Belletti, presidente del Cisf, e di Ilaria Marzi, direttrice sanitaria di Ats Valpadana. Le relazioni offriranno uno sguardo sui bisogni sempre nuovi delle famiglie e sulle risposte che il sistema socio-sanitario sta elaborando, con particolare attenzione ai Centri per le famiglie, di cui Ucipem è parte attiva. Queste strutture rappresentano un’opportunità di incontro e accompagnamento diffusa sul territorio, capace di adattarsi alle trasformazioni sociali e alle esigenze emergenti. La giornata si concluderà con il taglio della torta del cinquantesimo, momento conviviale aperto a operatori, amici e cittadini.

