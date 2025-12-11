Giovani e lavoro: Acli Roma, torna martedì 16 dicembre “LaborDì”

Torna anche quest’anno, Il prossimo martedì 16 dicembre, per la sua quarta edizione, il “LaborDì”, la giornata, ospitata dall’Auditorium della Tecnica dell’Eur e promossa dalle Acli di Roma e provincia, che favorisce l’incontro tra 1.600 studenti e il mondo del lavoro, tra competenze, imprese e sfide del futuro.

Infatti, a partire dalle ore 9 e per tutta la giornata, le classi del quarto e quinto anno di oltre venti istituti superiori di Roma e provincia verranno accompagnate attraverso un percorso fatto di sessioni tematiche, simulazioni di colloquio con recruiter e momenti di orientamento personalizzato, con oltre ottanta appuntamenti in agenda, settantacinque postazioni dedicate ai colloqui e oltre cinquanta realtà imprenditoriali presenti. L’incontro tra profili dei ragazzi e opportunità di lavoro sarà inoltre ottimizzato da una piattaforma digitale di matching, pensata per trasformare l’orientamento in esperienza concreta.

L’apertura dei lavori sarà dedicata ai valori del lavoro e agli scenari futuri, con un momento di confronto al quale prenderanno parte, tra gli altri, il card. Baldassarre Reina, vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore al lavoro, scuola, formazione, ricerca e merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, e la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo, oltre alla vicepresidente delegata delle Acli di Roma, Lidia Borzì, e il presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia. Ci saranno anche due focus point, il primo a cura del commissario capo della Polizia di Stato, Elisabetta Accardo, dal titolo “Segui la strada giusta”, il secondo con l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, dal titolo “L’importanza dei grandi eventi nel rilancio di Roma”.

Tra i partner coinvolti figurano Poste Italiane, Eni, Italo, Autogrill, Würth, Acea, Decathlon, Randstad, Leroy Merlin e altri brand del territorio e nazionali. Prevista anche la partecipazione della Regione Lazio con un punto informativo. L’intervento è finanziato con i fondi europei Fse+ 2021-2027. È possibile trovare maggiori informazioni, consultare il programma completo e procedere alle iscrizioni sul portale labordi.acliroma.it.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /