Devozione: Savona, nella chiesa di Santa Lucia sabato messa e ostensione della reliquia

Sabato 13 dicembre la Chiesa cattolica (così come quella ortodossa) farà memoria di santa Lucia, vergine e martire, che, si legge nel Martirologio, “custodì, finché visse, la lampada accesa per andare incontro allo Sposo e a Siracusa, in Sicilia, condotta alla morte per Cristo, meritò di accedere con lui alle nozze del cielo e possedere la luce che non conosce tramonto”.

La chiesa intitolata alla protettrice della vista, nell’omonima via a Savona, sarà aperta alle visite di devozione e pellegrinaggio dalle ore 7,30 alle 20,30 grazie al servizio operato dalla Confraternita Santi Agostino e Monica, che lì ha sede. Alle 16 sarà celebrata la messa con l’ostensione della reliquia consacrata. Saranno disponibili ad offerta libera le candele votive per la tradizionale benedizione.

Sempre in chiesa saranno visitabili il tradizionale presepe artistico e un’esposizione di foto processionali. I due allestimenti saranno aperti al pubblico dal 18 al 20 dicembre, il 22,il 23, il 27, il 29 e il 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio dalle ore 16 alle 18. Per informazioni si può contattare la confraternita al numero di telefono 3479003209.

