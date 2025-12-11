Regno Unito: calendario dell’Avvento interattivo online. Liturgie e preghiere, riflessioni, solidarietà

È il sacerdote greco ortodosso Issa Thaljieh della Basilica della Natività a Betlemme ad inaugurare il calendario dell’Avvento interattivo online preparato dalla Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles. Parla della sofferenza vissuta negli ultimi mesi di guerra e, insieme, della speranza e della presenza di Dio tra tanto dolore. Cliccando su ogni data fino al 24 dicembre si possono ascoltare le riflessioni di vescovi e di rappresentanti di charities cattoliche inglesi. Anche Cafod, l’agenzia per gli aiuti al Terzo mondo della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, propone, per l’Avvento, preghiere, liturgie e riflessioni per le famiglie, le scuole e le parrocchie cattoliche che possono servire in situazioni diverse come un’emergenza, una carestia, la scomparsa di una persona cara. Sempre Cafod racconta, sul proprio sito, la storia di Mariam, una mamma libanese di 72 anni, che fa fatica a riscaldarsi e chiede, per lei, donazioni. L’agenzia cattolica per gli aiuti al Terzo mondo propone anche una serie di regali, sotto forma di biglietti che si possono stampare a casa o ordinare online, che garantiscono cibo, ma anche materiali per la scuola, classi di alfabetizzazione, assistenza medica e accesso ad acqua pulita per famiglie dei Paesi in via di sviluppo. Infine “Christian Aid”, charity ecumenica, propone, sul proprio sito, un calendario dell’Avvento digitale e racconta storie di povertà e sofferenza chiedendo donazioni.

