Eurobarometro: i cittadini chiedono un’Unione europea più forte e assertiva. Ma solo il 48% si fida dell’Ue

L’indagine Eurobarometro diffusa oggi “mostra che quasi tre quarti dei cittadini dell’Ue ritengono che il loro Paese abbia beneficiato dell’adesione. Il sostegno all’euro, nonché alla difesa e alla sicurezza comuni, è tra i più elevati mai registrati”, commentano dalla Commissione europea. “In un contesto geopolitico tribolato, gli europei chiedono sempre più un’Ue forte e assertiva, con una maggiore indipendenza economica e una politica di difesa e sicurezza comune”. In particolare, il 74% degli europei intervistati afferma che il proprio Paese ha beneficiato dell’appartenenza all’Unione. Quasi sei cittadini su dieci (59%) del campione intervistato sono “ottimisti sul futuro dell’Ue” e quasi tre quarti degli intervistati (73%) si sentono cittadini dell’Ue. Meno della metà degli intervistati (48%) afferma però di “fidarsi” dell’Ue. Due terzi degli intervistati (67%) concordano sul fatto che l’Unione europea è “un luogo di stabilità in un mondo travagliato”. Quasi otto europei su dieci (79%) sono a favore di una politica di difesa e di sicurezza comune tra gli Stati membri, il secondo risultato più elevato dal 2004. Fra le indicazioni circa il ruolo dell’Ue figurano anche “assicurare la pace e la stabilità”, creare opportunità di lavoro, offrire garanzia dell’approvvigionamento alimentare, sanitario e industriale. Solo un quarto dei cittadini si riferisce alla gestione della migrazione irregolare (24%).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /