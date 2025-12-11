Centro salute bambine e bambini: Trieste e Udine, visita di una delegazione di Coface Families Europe

Domani, venerdì 12 dicembre, sarà in visita a Trieste con tappa a Udine una delegazione di Coface Families Europe (https://coface-eu.org/about-us/), una rete fondata nel 1958 “che rappresenta milioni di famiglie, volontari e professionisti e promuove politiche sociali efficaci che tengano conto delle esigenze delle famiglie e garantiscano pari opportunità a tutti i nuclei familiari”, si legge in un comunicato diffuso a Triste. “Il loro ambito di attività comprende politiche sociali e familiari, istruzione, diritti delle persone con disabilità, uguaglianza di genere, diritti dei minori, migrazione, problematiche dei consumatori e l’impatto degli sviluppi tecnologici sulle famiglie”. La delegazione sarà composta da dodici persone provenienti da Polonia, Bulgaria e Belgio, tutte operanti nel settore delle cure sanitarie e delle politiche per le famiglie “e motivate dall’interesse per i programmi realizzati dal Csb-Centro per la salute delle bambine e dei bambini, in particolare per l’esperienza dei Villaggi per crescere (in Friuli Venezia Giulia presenti a Palmanova e Trieste, di cui si visiterà la sede di San Giacomo) e per i programmi che promuovono il coinvolgimento dei padri già a partire dalle cure perinatali”.

