Sport: Csi Reggio Calabria, mappa interattiva per giocare in strada

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebrerà il prossimo 20 novembre, il Centro sportivo italiano di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, lancia un progetto partecipativo e innovativo: la creazione di una Mappa interattiva degli spazi sportivi all’aperto della città di Reggio Calabria. L’iniziativa si chiama “Road Game Map” e il suo invito è diretto e coinvolgente: “Scendi a giocare con noi!”. L’obiettivo è quello di “censire, attraverso il contributo diretto di cittadini, ragazzi e associazioni, tutti quegli spazi pubblici – campetti, piazzette, aree gioco– dove è possibile praticare sport e giocare all’aria aperta”. La mappa digitale che ne risulterà vuole essere uno strumento “vivo e accessibile a tutti, per favorire la partecipazione, l’informazione, la promozione del gioco spontaneo, l’integrazione sociale e la rigenerazione urbana”. Il Csi invita tutti a segnalare (tramite mail a segreteriacsirc@gmail.com ) uno spazio pubblico che si conosce o si frequenta. Il progetto culminerà il 20 novembre, Giornata internazionale dell’Infanzia. In quella data, il Csi e il Garante presenteranno ufficialmente la mappa raccolta e, simbolicamente, “scenderanno in strada” per giocare proprio negli spazi segnalati dalla Comunità. Ecco il secondo invito: “Mandaci una foto mentre giocate” in uno di questi spazi. L’obiettivo è lanciare insieme, tramite le immagini di bambini e ragazzi in campo, un messaggio potente e gioioso: “Scendi a giocare con noi!”, per rivendicare il diritto al gioco e alla città. L’iniziativa punta a fare rete. “Durante la Giornata, saranno valorizzate tutte le associazioni e/o esperienze che hanno collaborato”, assicurano gli organizzatori, riconoscendo il fondamentale ruolo del tessuto associativo e sociale nel promuovere i diritti dei più giovani.

