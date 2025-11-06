Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali al Sud. Allerta gialla in sette Regioni”

“Una saccatura atlantica si muove dalla penisola iberica verso est e raggiungerà a fine giornata la Sardegna. Domani la saccatura si muoverà verso il tirreno e determinerà un deciso peggioramento sulle Regioni meridionali a partire dalla Sicilia, in spostamento pomeridiano sulle restanti Regioni del Sud, specie sulle aree ioniche e tirreniche”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, venerdì 7 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione pomeridiana a Calabria, Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici e ionici, e alla puglia meridionale”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 7 novembre, allerta gialla sull’intero territorio di Calabria e Sicilia e su settori di Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia.

