Diocesi: Lungro, sabato ordinazione episcopale di mons. De Angelis

Sarà l’Eparca di Lungro, mons. Donato Oliverio, a presiedere la celebrazione con la consacrazione episcopale di papas Raffaele De Angelis, del clero di Lungro, vescovo eletto dell’Eparchia di Piana degli Albanesi che si terrà sabato 8 novembre alle ore 10 nella chiesa cattedrale San Nicola di Mira di Lungro. Il neo presule farà il suo ingresso solenne nell’eparchia di Piana degli Albanesi il 16 novembre. Papas De Angelis è stato nominato vescovo eparchiale di Piana degli Albanesi di Sicilia da papa Leone XIV lo scorso 30 maggio. Nato a Castrovillari il 24 ottobre 1979, ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, conseguendo il dottorato in teologia morale. Ordinato presbitero nel 2006, ha svolto numerosi incarichi: vicerettore del seminario eparchiale di Cosenza, vicario parrocchiale di SS. Salvatore, economo e membro del consiglio eparchiale per gli affari economici, del consiglio presbiterale e di quello regionale, assistente unitario dell’Azione cattolica e referente per la tutela dei minori. È stato docente di teologia morale fondamentale presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Cosenza e insegnante all’Istituto teologico “San Francesco di Paola” di Catanzaro. Dal 2010 era parroco di San Giovanni Battista ad Acquaformosa.

