Carità: inaugurata a Parma la Lavanderia di San Francesco. Card. Krajewski, “nuova chiamata all’azione”

È stata inaugurata oggi a Parma, nei locali della Caritas in Borgo San Giuseppe 15, la Lavanderia di San Francesco d’Assisi, nuova struttura al servizio delle persone senza dimora. Alla cerimonia ha partecipato il card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, che in mattinata ha presieduto la messa in Cattedrale con i poveri e i volontari, prima dell’apertura ufficiale, seguita da un pranzo condiviso. La lavanderia, promossa dall’Elemosineria apostolica con il sostegno di Procter & Gamble, offrirà gratuitamente servizi di lavanderia e docce, in linea con le “Lavanderie di Papa Francesco” già attive in diverse città italiane. “Sempre sarà meglio fare qualcosa che non fare niente. In ogni caso ci toccherà il cuore. Non sarà la soluzione alla povertà nel mondo, che va cercata con intelligenza, tenacia, impegno sociale. Ma noi abbiamo bisogno di esercitarci nell’elemosina per toccare la carne sofferente dei poveri”: nel passaggio tratto dall’Esortazione Dilexi te, il cardinale individua “una nuova chiamata all’azione” verso chi è ai margini. “Questa inaugurazione – afferma il vescovo di Parma, mons. Enrico Solmi – rappresenta un prezioso tassello che completa il mosaico di attenzioni e servizi della Caritas alla persona in difficoltà, nelle sue diverse esigenze primarie”. Il nome della struttura si ispira a san Francesco d’Assisi, “figura luminosa” citata dal Papa come guida nel Giubileo della Speranza.

