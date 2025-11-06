Diocesi: Monreale, inaugurazione del consultorio familiare “San Carlo Borromeo” e tavola rotonda sull’ascolto delle vittime di abusi

L’arcivescovo di Monreale, mons. Gualtiero Isacchi, inaugurerà lunedì 24 novembre alle 17.30 il nuovo Consultorio familiare diocesano “San Carlo Borromeo”, nei locali di via Antonio Veneziano 98, alla presenza delle autorità civili. Il progetto, espressione della Caritas diocesana e della Fondazione “San Carlo Borromeo”, nasce in collaborazione con il Consultorio “Oasi Cana” di Palermo e offre percorsi di ascolto psicoterapeutico e di counseling per persone, coppie e famiglie in difficoltà, con la disponibilità di professionisti qualificati. Sono previste anche prestazioni gratuite in ambito sanitario. A seguire, alle ore 18, nella sala del Palazzo arcivescovile del complesso monumentale del Duomo, si terrà una tavola rotonda dal titolo “L’ascolto delle vittime di abusi: magistratura, psicologia e Chiesa in dialogo”. Interverranno il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Maurizio De Lucia, la procuratrice aggiunta per le fasce deboli, Laura Vaccaro, lo psicoterapeuta Vincenzo Nuzzo e il preside della Facoltà teologica di Sicilia, don Vito Impellizzeri. Modererà l’incontro la giornalista Alessandra Turrisi. L’iniziativa mira a rafforzare la sinergia tra istituzioni e agenzie educative per contrastare ogni forma di violenza, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

