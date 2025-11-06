Diocesi, Urbino, parte un progetto “Trinitas”, quando l’arte incontra la fede a scuola

“Trinitas. Il sacro in 3 dimensioni”. E’ questo il nome di un progetto promosso dal Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino con la collaborazione della diocesi di Urbino–Urbania–Sant’Angelo in Vado e la parrocchia Santa Maria de Cruce in Mazzaferro. Un’alleanza educativa che permetterà agli studenti di una classe terza dell’indirizzo Arti Figurative e Design del Libro di misurarsi con una sfida tanto creativa quanto formativa: progettare le opere destinate all’Aula liturgica di Santa Maria de Cruce in Mazzaferro, ovvero altare, ambone e tabernacolo. L’iniziativa, che si svolgerà tra novembre 2025 e marzo 2026, rappresenta una esperienza didattica inedita in tutta Italia: per la prima volta, un gruppo di studenti liceali entra in dialogo diretto con una committenza ecclesiale per interpretare, attraverso l’arte e la progettazione plastica, il senso del sacro e la profondità del simbolo liturgico, spiega una nota della diocesi: “ma ciò che rende Trinitas davvero straordinario è la sfida intellettuale ed emotiva che pone a giovani studenti cresciuti in una società secolarizzata, chiamati a immergersi nella visione del mondo propria della fede cristiana”. Per progettare un altare, un ambone o un tabernacolo, non basta conoscere le regole della composizione o le proporzioni della forma. È necessario capire – spiega la nota – cosa rappresentano, quale valore simbolico e comunitario incarnano e quale linguaggio visivo possa tradurre l’esperienza del sacro. Per i ragazzi sarà un passaggio “esigente e rivelatore: per creare, dovranno prima comprendere; per rappresentare, dovranno prima lasciarsi interrogare da ciò che non conoscono fino in fondo. Un’esperienza che obbliga a superare le barriere tra sapere e credere, tra arte e simbolo, tra estetica e trascendenza”. Ad aiutare i ragazzi don Giovanni Frausini, liturgista mentre i docenti del Liceo – Franco Ruggiero, Antonio Loppo, Irene Trenta e Patrizia Gualandri – guideranno il percorso tecnico e culturale. Il progetto prevede la presentazione e il sopralluogo presso l’Aula liturgica, la produzione individuale da parte degli studenti di oltre cento schizzi ideativi, da cui nasceranno i bozzetti plastici. Una selezione finale sarà presentata alla diocesi di Urbino che sceglierà i modelli destinati alla fase esecutiva.

