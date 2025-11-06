Scuola e lavoro: Verona, dal 26 novembre il salone Job&Orienta. L’11 novembre la presentazione a Roma

“Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”: è il focus tematico della 34esima edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che da mercoledì 26 a sabato 29 novembre sarà in fiera a Verona. Martedì 11 novembre alle ore 11, presso la sala Matteotti della Camera dei deputati a Roma (piazza Parlamento 19), si terrà la presentazione nazionale per illustrarne gli obiettivi, i temi principali, i maggiori attori e i grandi ospiti previsti. Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con ministeri dell’Istruzione e del merito, dell’Università e della ricerca, del Lavoro e delle politiche sociali, la manifestazione (a partecipazione libera e gratuita) è riconosciuta come iniziativa di riferimento a livello nazionale e non solo, capace sempre di innovarsi e crescere, di raccontare i cambiamenti del mondo della scuola e del lavoro.

Come sempre sono due le dimensioni parallele e complementari di Job&Orienta. Oltre alla vasta rassegna espositiva – che vedrà la presenza di scuole, accademie e università (italiane e straniere), enti di formazione, istituti tecnologici superiori (Its), istituzioni, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, imprese e associazioni di rappresentanza,… –, anche un articolato palinsesto di eventi, tra convegni e dibattiti, seminari formativi, workshop tematici, laboratori.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /