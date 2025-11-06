Consiglio d’Europa: Forum mondiale della democrazia. Fra i temi la partecipazione politica dei giovani

Seconda giornata di lavoro a Strasburgo per i partecipanti al Forum mondiale della democrazia, l’evento del Consiglio d’Europa che per l’edizione 2025 cerca risposte alla domanda “La democrazia è in pericolo: come possiamo ravvivarla?”. Oggi è il giorno in cui si esplorano piste concrete e nella mattinata, con il “tempo delle idee” sette laboratori sono stati lo spazio in cui sono state esplorate altrettante sfide democratiche e per ciascuna sono state presentate tre iniziative innovative. Si è affrontato il tema, per esempio, della partecipazione democratica dei giovani oltre l’espressione del voto ed è stata raccontata l’esperienza di francese di “Plan Procu”, il Progetto di riforma elettorale guidato dai giovani della Nigeria e l’esperienza del Sud Africa “MyRepresentative”, piattaforma di successo per facilitare l’informazione sui candidati locali, che è stata replicata in Kenya, Nigeria, Zimbabwe e Sierra Leone. In un altro laboratorio si è parlato di enti locali e regionali, strada per il rinnovamento democratico. In un terzo, si è affrontata la sfida dell’intelligenza artificiale che rimodella i processi democratici. Oggi pomeriggio invece è “tempo per l’azione”, sessioni di brainstorming e discussioni con i tutti i partecipanti per trovare soluzioni a una serie di domande, ad esempio, come valutare al meglio la qualità della democrazia, quali sono i modi per rendere la democrazia deliberativa parte integrante del processo decisionale nella comunità, come le politiche e azioni culturali possono essere più partecipative, i social media rafforzano o indeboliscono la democrazia? A seguire ci sarà il “tempo per la creatività” perché arte, narrazione, cinema e la cultura in genere sono anch’esse forme di democrazia, per se stesse e per i temi che affrontano.

