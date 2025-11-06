Solidarietà: Croce Rossa, il presidente Valastro in visita ai volontari della Puglia da domani al 9 novembre

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà in Puglia per incontrare le volontarie e i volontari impegnati nella regione a supporto della popolazione. “Arrivo in queste terre in un momento in cui l’opera umanitaria del Movimento di Croce Rossa nel mondo è rivolta a far fronte agli effetti di numerose crisi: dai conflitti – ce ne sono più di 130 – che affliggono terre come la Striscia di Gaza e il Sudan, ai disastrosi effetti dell’Uragano Melissa in Giamaica fino alla siccità in Kenya”, ha dichiarato Valastro: “So che in Puglia troverò Comitati, volontarie e volontari molto appassionati e attenti sia alla delicata situazione internazionale dei nostri giorni sia alle necessità delle comunità umane che vivono in questi territori. La Croce Rossa è ovunque per chiunque, nel rispetto dei suoi sette princìpi”.

