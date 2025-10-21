Turismo religioso: parte il Tour dei Miracoli Eucaristici “Voucher – Il Turismo dell’Anima”

L’agenzia Ventisetteviaggi, guidata da Anna Di Maria, ha presentato a un pubblico qualificato di addetti ai lavori il progetto “Voucher – Il Turismo dell’Anima”, un’iniziativa unica nel panorama del turismo religioso e culturale italiano che è “custode di un patrimonio artistico e di fede ineguagliabile” ma anche luogo di “straordinari miracoli eucaristici, segni che oltrepassano la comprensione umana e testimoniano in modo tangibile la presenza divina nella storia dell’uomo”, spiega una nota. Eventi che non sono semplici manifestazioni religiose, ma “testimonianze di fede e speranza, capaci di risvegliare la dimensione interiore dell’uomo e di trasformare ogni viaggio in un cammino di riflessione, contemplazione e incontro autentico”. Per rendere accessibile al grande pubblico questa eredità spirituale, Ventisetteviaggi, con il contributo di Biagio Maimone, Coordinatore per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso, in collaborazione con il conduttore televisivo Paky Arcella e Alvise Pecori Giraldi, ha dato vita a un progetto dedicato al Tour dei Miracoli Eucaristici. Durante la presentazione, Anna Di Maria ha sottolineato l’originalità e la profondità dell’iniziativa, che intende unire fede, cultura, arte e sostenibilità, offrendo un modello di turismo capace di nutrire lo spirito e valorizzare l’immenso patrimonio spirituale e artistico del nostro Paese. “Il progetto non si limita a proporre visite turistiche tradizionali – ha dichiarato Anna Di Maria – ma si configura come un percorso di trasformazione interiore, in cui il viaggiatore è invitato a riscoprire il senso del sacro e la dimensione più autentica della fede. ‘Voucher – Il Turismo dell’Anima’ accompagna i partecipanti in un viaggio contemplativo e spirituale, nei luoghi dove i miracoli eucaristici si sono manifestati, offrendo esperienze che intrecciano arte, storia e interiorità. Ogni tappa diventa così un invito a guardare dentro di sé, a lasciarsi toccare dalla bellezza e a vivere la condivisione come forma di rinascita.” In Italia sono ventidue i miracoli eucaristici ufficialmente riconosciuti: Lanciano (Abruzzo), dove nell’VIII secolo l’Ostia e il vino si trasformarono in carne e sangue; Bolsena (Lazio), legata al miracolo del 1263 da cui nacque la festa del Corpus Domini; Siena (Toscana), dove dal 1730 si conservano ostie incorrotte; Cascia (Umbria), legata a Santa Rita e a un evento del XIV secolo; e Alatri (Lazio), dove nel XIII secolo un’Ostia si trasformò in carne. Accanto a questi, molti altri luoghi – meno noti ma altrettanto intensi – custodiscono esperienze di fede “Voucher – Il Turismo dell’Anima nasce come “un segno che richiama alla radice stessa del nostro essere. I miracoli eucaristici non sono reliquie chiuse in un passato distante, ma fulcri di grazia che richiamano l’uomo a un’esperienza diretta del Divino” diveMaimone. Ogni tappa del percorso sarà concepita come un viaggio dell’interiorità, dove l’arte e la fede dialogano in un “equilibrio armonioso tra storia e spiritualità”.

