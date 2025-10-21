Premio Dusmet 2025: a Palermo la prima edizione dedicata a Life Science e Innovazione Sociale

Alla Fiera del Mediterraneo, nell’ambito di Expomedicina 2025, la Fondazione G.B. Dusmet presenta la prima edizione del Premio Dusmet – “Life Science e Innovazione Sociale”, dedicato a iniziative italiane in grado di coniugare ricerca scientifica, innovazione tecnologica e impatto sociale. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 29 ottobre, in una giornata che unisce sanità, impresa ed etica in un dialogo sul futuro della cura.

Il Premio Dusmet LS-IS nasce per valorizzare prodotti, servizi, strumenti o tecnologie che dimostrino un’elevata componente innovativa e siano capaci di migliorare la vita delle persone, contribuendo a rendere il sistema sociale e sanitario più equo, accessibile e umano. Sedici i progetti finalisti, provenienti da università, startup, enti del Terzo Settore e imprese sociali, che spaziano dalla salute digitale all’economia circolare. La selezione dei vincitori è affidata a un Comitato di valutazione multidisciplinare composto da esperti di sanità digitale, bioetica, finanza etica, innovazione tecnologica e accademia, tra cui mons. Michele Pennisi, responsabile della Fondazione, e mons. Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. La giornata inizierà con l’Opening Stage “Perché innovare è un atto d’amore”, introdotto dal presidente della Fondazione Dom Vittorio Rizzone. Seguiranno talk su “Etica, innovazione e impatto” e “Comunicare il bene comune in epoca AI”, prima della proclamazione dei vincitori del Premio Dusmet 2025.

