Piersanti Mattarella: Notarstefano (Ac), “uomo giusto, politico appassionato, credibile e rigoroso”

“Un uomo giusto, un politico appassionato, un uomo delle istituzioni credibile e rigoroso”. Cosi Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica, ha definito Piersanti Mattarella, intervenendo alla presentazione del volume “Piersanti Mattarella, un politico cristiano” (La Medusa Editrice), di Giovanni Tese’. Piersanti Mattarella, ha detto Notarstefano durante l’incontro organizzato presso la chiesa di Santa Maria Odigitria, sede dell’Arciconfraternita dei Siciliani a Roma, è stato “non solo acuto interprete, ma esempio luminoso ed eloquente di una stagione vivace ed entusiasmante del movimento cattolico e della formazione della cultura cattolica democratica: di quella stagione intensa e attiva siamo tutti debitori, come lo siamo di quella visione politica fondata sulla trasparenza dell’azione amministrativa e sulla profetica lungimiranza di un progetto che mette al centro Cristo, la persona umana e le relazioni sociali, in uno dei frangenti più delicati che hanno messo alla prova la tenuta della democrazia del nostro Paese”. “Oggi più che mai non bisogna lasciarsi vincere dall’indifferentismo, dalla rassegnazione o dallo scoramento”, l’auspicio finale dell’autore, che a conclusione del libro esprime l’auspicio dell’avvio delle cause di beatificazione e canonizzazione di Piersanti Mattarella, assassinato da Cosa Nostra a Palermo il 6 gennaio del 1980, durante il suo mandato di presidente della Regione Siciliana.

