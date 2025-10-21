Educazione finanziaria e violenza di genere: ActionAid, a Milano il percorso Econo.Mia per i dipendenti Amazon

Un momento di riflessione e rilancio sul legame tra educazione finanziaria e pari opportunità si è svolto nei giorni scorsi presso gli uffici di Amazon a Milano, nell’ambito di Econo.Mia, il progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria sviluppato da Amazon in collaborazione con ActionAid e Fondazione Realizza il Cambiamento. Econo.Mia è un percorso gratuito, accessibile a tutti i dipendenti Amazon in Italia e alle loro famiglie, disponibile online con video-lezioni su temi di gestione del budget, prevenzione delle truffe, uguaglianza economica e indipendenza finanziaria. Una recente indagine Swg commissionata da Amazon ha evidenziato come in Italia il 42% delle donne presenti una bassa consapevolezza finanziaria, e che il denaro, più che opportunità, viene spesso vissuto come fonte di stress. L’incontro, moderato da Alessandro Galavotti (Ansa Milano), ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del terzo settore e del mondo aziendale. Dopo i saluti di Elena Lattuada, Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità di Genere, è intervenuto il Ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottolineando l’importanza dell’educazione finanziaria come strumento per l’autonomia e l’inclusione, in particolare di donne e giovani. Una fotografia aggiornata delle sfide italiane ed europee è arrivata dal videomessaggio di Chiara Monticone (Ocse), mentre il cuore dell’iniziativa è stata la tavola rotonda a più voci con Giorgio Busnelli (Amazon Italia), Katia Scannavini (ActionAid), Annalisa Monfreda (Rame), Claudia Di Palma (Svs Donna Aiuta Donna) ed Elena Lattuada. Secondo Katia Scannavini, il divario economico di genere resta una delle principali cause di disuguaglianza: “Due donne su cinque sono a rischio di dipendenza economica dal partner. L’educazione finanziaria è leva di libertà e cambiamento culturale”. Durante l’evento, Amazon ha anche annunciato una donazione a sostegno del progetto Ri-Nascita promosso da Svs Donna Aiuta Donna Onlus, per il reinserimento socio-lavorativo di donne vittime di violenza.

