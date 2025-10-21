Tertio Millennio Film Fest: presentata a Roma la XXIX edizione, tra cinema, fede e dialogo tra culture

(Foto Rivista del Cinematografo)

Un luogo dove le immagini diventano parola e la parola si fa ponte tra culture e fedi diverse. È il Tertio Millennio Film Fest, giunto alla XXIX edizione, che si svolgerà dal 5 al 9 novembre al Cinema Teatro Don Bosco di Roma. La presentazione si è tenuta ieri presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Condotto dal giornalista e critico della Rivista del Cinematografo, Federico Pontiggia, l’incontro ha aperto un percorso che, da quasi trent’anni, mette in dialogo cinema, spiritualità e riflessione etica. La presentazione si è aperta con il “Saluto della pace”, momento simbolico che ha riunito rappresentanti delle principali comunità religiose italiane – Chiesa valdese, Ucei, Ucoii, Coreis, Unione buddhista e Unione induista – per testimoniare un cammino condiviso di dialogo. I condirettori artistici, Gianluca Arnone e Marina Sanna, hanno poi illustrato i contenuti della nuova edizione: otto film in concorso, di cui sei in anteprima italiana e uno internazionale, accomunati dalla domanda “come si manifesta oggi il sacro?”. Dalle storie intime di fede e cura in “Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti e “Our Father” di Goran Stanković, alle visioni simboliche di “Hysteria”, “El mensaje” e “Reedland”, fino ai conflitti interiori di “Nino”, “Lo scuru” e “Traffic”, il festival si propone come un viaggio dentro la complessità dell’umano. Presentati anche i progetti formativi “Giovani sguardi: fragili realtà”, rassegna dedicata a giovani registi italiani under 35, e “Oltre lo schermo: il trascendente nel cinema contemporaneo”, ciclo di incontri per studenti e appassionati. Il programma completo, con eventi speciali e ospiti, sarà disponibile a breve.