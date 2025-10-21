Cinema: presentato ieri il “Tertio Millennio Film Fest” in programma a Roma dal 5 al 9 novembre

Tertio Millennio Film Fest torna con la sua XXIX edizione e apre, come ogni anno, uno spazio di incontro tra cinema, spiritualità e dialogo: dal 5 al 9 novembre al Cinema Teatro Don Bosco di Roma. La presentazione ufficiale si è tenuta ieri, lunedì 20 ottobre presso lo Spazio “Roma Lazio Film Commission”, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Con la conduzione del giornalista e critico della Rivista del Cinematografo, Federico Pontiggia, l’incontro è stato un viaggio dentro lo spirito del festival, che continua a essere – da quasi trent’anni – un luogo dove le immagini diventano parola e la parola si fa ponte tra culture e fedi diverse. La presentazione – si legge in un comunicato diffuso oggi – si è aperta con il “Saluto della Pace”, un gesto simbolico, che ha visto riuniti i rappresentanti delle principali comunità religiose presenti in Italia, coinvolte nel progetto: la Chiesa Valdese, l’Ucei, l’Ucoii, la Coreis, l’Unione buddhista italiana e l’Unione induista italiana. A seguire, i condirettori artistici, Gianluca Arnone e Marina Sanna, hanno introdotto i contenuti della nuova edizione, i film in concorso e gli ospiti.

6 anteprime italiane – di cui una internazionale – su 8 in concorso, i film raccontano storie molto diverse tra loro, ma unite da una stessa domanda: come si manifesta oggi il sacro? Il festival diventa così un viaggio dentro il nostro tempo: un racconto di fede, fragilità e ricerca di senso. La presentazione è stata anche l’occasione per raccontare i progetti formativi legati al festival. Ad arricchire il programma del festival, eventi speciali e testimonial. Il programma completo e dettagliato sarà disponibile a breve.

