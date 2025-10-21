Libertà religiosa: Fontana, “serve impegno internazionale per garantire che nessuno venga discriminato o colpito da violenze per la propria fede”

“I dati diffusi oggi da ‘Aiuto alla Chiesa che soffre’ confermano una crescente e grave preoccupazione per le persecuzioni e gli atti di ostilità contro i cristiani nel mondo, anche in Paesi di antica tradizione democratica. Si tratta di un fenomeno che richiede un impegno comune, a livello internazionale, per difendere la libertà religiosa e garantire che nessuno venga discriminato o colpito da violenze a causa della propria fede. La costruzione della pace è una condizione imprescindibile per vincere le radicalizzazioni e tutelare i credenti”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, commentando i contenuti del Rapporto sulla libertà religiosa presentato oggi a Roma da Acs.

