Sport e società: “Esercito&Sport” a Roma, una giornata di inclusione e valori con gli studenti del V Municipio

(Foto Esercito italiano)

Sport, inclusione sociale e cultura della legalità sono stati al centro della terza edizione di “Esercito&Sport”, iniziativa promossa dalla Struttura commissariale per la riqualificazione delle periferie e sostenuta dall’Esercito italiano, che si è svolta oggi nel cuore del Quarticciolo, una delle aree inserite nel Decreto Caivano Bis, piano che prevede lo stanziamento complessivo di 180 milioni di euro per progetti di riqualificazione di altre 5 aree vulnerabili d’Italia: Rozzano (Milano), Scampia-Secondigliano (Napoli), Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), quartiere San Cristoforo (Catania), Borgo Nuovo (Palermo). Protagonisti della giornata gli studenti delle scuole del V Municipio di Roma, accolti nel centro sportivo allestito nell’oratorio della chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, da atleti olimpici e di alto livello dell’Esercito Italiano, protagonisti del panorama sportivo nazionale e internazionale, come le medaglie olimpiche Mara Navarria, Diana Bacosi, Vanessa Ferrari, Angela Andreoli, Odette Giuffrida, Fabio Basile e Mirko Zanni, oltre a numerosi medagliati mondiali ed europei. Grazie alla presenza di atleti olimpici e campioni internazionali del Gruppo sportivo dell’Esercito, i giovani hanno potuto cimentarsi in numerose discipline, in un clima di festa e partecipazione. Un’occasione per vivere lo sport non solo come attività fisica, ma come veicolo di crescita, rispetto, impegno e solidarietà. Presente la Senatrice Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, insieme al Prefetto Fabio Ciciliano e al Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Gen. Carmine Masiello.