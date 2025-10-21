Argentina: appello della Chiesa in vista delle elezioni di medio termine, “impegno e voto dei cittadini sono un’opportunità per influenzare il corso del Paese”

“Il vostro impegno e il vostro voto sono il fondamento della nostra democrazia. È la nostra opportunità per influenzare il corso del Paese”. Lo afferma il Segretariato nazionale per i laici (Seplai) della Commissione episcopale per la vita, i laici, la famiglia e la gioventù (Cevilaf), che ha diffuso un messaggio intitolato “Il tuo voto e il tuo impegno, fondamento della nostra democrazia”, in cui invita a riflettere sul valore della partecipazione politica, in occasione delle elezioni di medio termine, che rinnoveranno ampia parte del Parlamento. L’organismo ecclesiale ha ricordato che la partecipazione politica è una forma di servizio e di carità cristiana, volta a costruire una comunità più giusta e solidale. Di fronte al clima di sfiducia e stanchezza sociale nei confronti della politica, il Seplai ha incoraggiato i fedeli a “non lasciarsi vincere dallo scoraggiamento” e a impegnarsi attivamente con un voto responsabile, invitando a informarsi, discernere e scegliere coloro che rappresentano i valori umani e cristiani. Infine, il messaggio esorta le comunità ecclesiali a essere “luoghi di incontro e di speranza”, capaci di sostenere l’impegno civico e di pregare per coloro che esercitano la vocazione politica. “In questo anno giubilare, anche in politica siamo chiamati a essere pellegrini di speranza. A partecipare con speranza!”, conclude la nota.

