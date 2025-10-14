Scuola: convegno a Roma il 27 ottobre per dirigenti e docenti scolastici su “Una scuola che si prende cura”

Lunedì 27 ottobre, alle ore 9, presso l’Opera Don Guanella di Roma (via Aurelia Antica, 446), il Progetto Orientamento Giovani APS, in collaborazione con la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, invitano tutti i professionisti e gli interessati al mondo della scuola e dell’educazione al convegno dal titolo: “Una scuola che si prende cura. Visioni e strumenti per una didattica orientativa e inclusiva”. “Siamo molto felici di poter dare voce a docenti, professionisti ed esperti per sostenere e ravvivare la passione educativa, accendendo curiosità e desiderio di innovazione per prendersi cura dello studente in tutte le sue dimensioni”, afferma Giuseppe Rolli, presidente del Progetto Orientamento Giovani APS. È possibile iscriversi all’iniziativa sul sito www.progettopog.it/convegno2025 oppure, per richiedere l’esonero dal servizio, sul portale S.O.F.I.A. – codice per la registrazione ID 101197.

