Cinema: Ente dello Spettacolo, lunedì 20 ottobre presentazione a Roma della XXIX edizione del Tertio Millennio Film Fest

“Un’occasione per conoscere in anteprima i temi e le opere di un festival che da quasi trent’anni intreccia cinema, dialogo e spiritualità”. Così, l’Ente dello Spettacolo invita a scoprire i film, gli ospiti e gli eventi della XXIX edizione del Tertio Millennio Film Fest, lunedì 20 ottobre alle ore 17.15 presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla Festa del Cinema di Roma. Durante l’incontro – si legge in una nota – avrà luogo, inoltre, il “saluto della pace”, curato dai rappresentanti delle comunità religiose coinvolte nella giuria e nel progetto del festival, a testimonianza dello spirito di dialogo e condivisione che da sempre lo anima. L’evento è realizzato grazie al supporto della Fondazione Roma Lazio Film Commission e con il supporto del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

