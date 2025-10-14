Diocesi: Savona, venerdì presentazione del restauro de “La Deposizione dalla Croce” 

Venerdì 17 ottobre alle ore 21 nell’antico Oratorio Nostra Signora di Castello (via Alessandro Manzoni) a Savona, sarà presentato il restauro della “cassa” processionale del Venerdì Santo “La Deposizione dalla Croce”, opera dello scultore Filippo Martinengo detto “il Pastelica” (1793) e custodita dalla locale confraternita, reso possibile dal contributo della Fondazione Agostino De Mari. Francesca De Cupis, storica dell’arte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, e il restauratore Antonio Silvestri illustreranno l’importante lavoro svolto. Inoltre – informa ancora la diocesi – ci saranno diversi momenti musicali tenuti dalla Compagnia Sacco di Ceriana e dal Quartetto Vittoria, entrambi specializzati nell’antico repertorio tradizionale ligure, che ne celebreranno il valore artistico e spirituale. Lo spettacolo è inserito nel ciclo di appuntamenti “Dove l’arte rinasce”, incontri nei luoghi per i quali la fondazione ha contribuito al restauro di edifici storici od opere d’arte, restituendo bellezza e significato alla comunità. Un impegno che sarà raccontato durante i concerti, laddove la musica incontra la memoria. Fanno parte inoltre del festival “Musica nei Castelli di Liguria”, giunto alla sua 35esima edizione e organizzato dall’Associazione Musicale Corelli. Fondamentale è anche il sostegno della Regione Liguria e del Comune. I promotori ringraziano la Confraternita Nostra Signora di Castello, la più antica della città, per l’ospitalità e il prezioso lavoro di tutela di questi beni storici così importanti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /