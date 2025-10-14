Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali al Sud. Allerta gialla in cinque Regioni”

“Un’area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando al nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Mar Tirreno meridionale, e andrà a determinare condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiorie su parte delle Regioni meridionali, in particolare sulle zone ioniche”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal mattino di domani, mercoledì 15 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Calabria e alla Basilicata, specie sui settori ionici”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 15 ottobre, allerta gialla sui territori di Sicilia e Calabria, su parte di Basilicata, Campania e Lazio.

