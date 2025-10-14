Giubileo 2025: dal 21 al 23 ottobre il pellegrinaggio dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro

I membri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, guidati dal Gran Maestro, il cardinale Fernando Filoni, si riuniscono a Roma dal 21 al 23 ottobre per vivere il loro pellegrinaggio giubilare. Oltre 3.500 pellegrini provenienti dalle 67 realtà locali dell’Ordine (Luogotenenze e Delegazioni Magistrali) presenti in 40 paesi del mondo partecipano a questo pellegrinaggio nella città dei San Pietro e Paolo, “con lo sguardo rivolto verso la Chiesa Madre di Gerusalemme che essi hanno a cuore e sostengono con la preghiera, la vicinanza umana e i progetti concreti di solidarietà”, si legge in una nota. In passato, i Cavalieri e le Dame dell’Ordine hanno vissuto un pellegrinaggio internazionale nel 2013, in occasione dell’Anno della Fede. Durante il Giubileo dell’Ordine, i pellegrini passeranno le Porte Sante delle quattro basiliche papali e in ognuna di esse vivranno un momento di celebrazione: basilica di San Paolo fuori le Mura (Messa il 21 ottobre nel pomeriggio); basilica di San Giovanni in Laterano (Messa il 22 ottobre al mattino); basilica di Santa Maria Maggiore (momento di preghiera personale in processione il 22 ottobre nel pomeriggio); basilica di San Pietro (Messa il 23 ottobre al mattino). Il 23 ottobre i Cavalieri e le Dame saranno ricevuti in udienza da Papa Leone XIV.

