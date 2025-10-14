Portogallo: educazione morale e religione cattolica, al via corso di formazione online

Il professor Paulo Alexandre Fernandes Barbosa curerà il corso di formazione online organizzato da oggi, martedì 14 ottobre, a giovedì 17 ottobre in modalità e-learning sull’insegnamento dell’educazione morale e della religione cattolica nel sistema scolastico del Portogallo. L’iniziativa, si legge nella nota diffusa dalla commissione per l’educazione cristiana e la dottrina delle fede della Conferenza episcopale portoghese, mira ad “aiutare gli insegnanti a realizzare in modo più efficace l’insegnamento di queste due importanti materie scolastiche”. “Vogliamo presentare metodi e contenuti che promuovano l’interattività e la creatività nella docenza dell’educazione morale e della religione cattolica”, attraverso “moduli con temi specifici ed innovativi, adeguati alle attuali esigenze pedagogiche”, si legge ancora nella nota. Nel corso di quattro sessioni di lavoro i partecipanti approfondiranno tematiche quali le tecnologie educative, le possibilità nell’età post-digitale, il cambiamento interiore nello studente e la “gamification” (ovvero l’utilizzo di giochi cognitivi digitali) nell’insegnamento dell’educazione morale e della religione cattolica”. “Questo insieme di contenuti è strutturato per offrire una formazione diversificata e pratica, promuovendo l’uso di approcci pedagogici interattivi e creativi. Ogni modulo è in linea con le attuali sfide del mondo educativo, rafforzando le competenze degli insegnanti e garantendo un impatto positivo sul rendimento degli studenti”, completa la nota.

